Toppmöller über Vater: „War auch fußballbesessen“

Nach drei Jahren als Co-Trainer von Julian Nagelsmann hat der 42-Jährige den Chefposten bei der Eintracht übernommen. Dort, wo einst auch sein Vater als Trainer arbeitete. In der Saison 1993/94 hatte die Eintracht unter Toppmöller Senior mit 20:2 Punkten einen Bundesliga-Startrekord aufgestellt. Doch in der Rückrunde ging den Hessen die Luft aus, was zur vorzeitigen Entlassung des damaligen Trainers führte.