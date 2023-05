Topreiter beim Wiesbadener Pfingstturnier erwartet

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Topreiter in der Dressur, im Springen und in der Vielseitigkeit werden an Pfingsten beim traditionellen Turnier in Wiesbaden an den Start gehen. Für die schweren Parcours haben sich aus dem Championatskader Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg), Gerrit Nieberg (Sendenhorst) und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) angekündigt. Die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, Isabell Werth aus Rheinberg, wird ihren Emilio mitbringen. Mit dem elfjährigen Wallach hatte sie zuletzt Anfang Mai beim Turnier in Mannheim den Grand Prix und die Kür gewonnen.