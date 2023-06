Tote Frau in Flüchtlingsunterkunft: Ehemann unter Verdacht

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - . In einer Flüchtlingsunterkunft in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) ist in der Nacht zu Donnerstag eine 32 Jahre alte Frau getötet worden. Unter Tatverdacht steht der 39-jährige Ehemann der Verstorbenen, wie das Polizeipräsidium Südosthessen berichtete. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen ermitteln wegen Mordverdachts. Die drei gemeinsamen Kinder des Paares im Alter von 8 bis 13 Jahren wurden in Obhut des Jugendamtes gegeben.