Tote Küken und gestohlene E-Scooter in Transporter entdeckt

Kirchheim (dpa/lhe) - . Polizeibeamte haben am Kirchheimer Dreieck einen überladenen Transporter gestoppt und dabei mehrere tote Küken sowie zwei gestohlene E-Scooter entdeckt. Am Donnerstag seien der Fahrer und vier weitere Insassen in einem Kleintransporter mit Autoanhänger auf der Autobahn 4 unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. An einer Steigung sei das Gespann durch einer sehr langsame Fahrweise aufgefallen. Bei einer anschließenden Kontrolle hätten die Polizisten eine deutliche Überladung von mehr als 20 Prozent festgestellt.