Toter auf Frankfurter S-Bahnsteig gefunden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Auf einem Frankfurter S-Bahnsteig ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Ein Passant, gleichzeitig Arzt, fand den Mann am Dienstag leblos auf einer Bank an der Station Hauptwache vor, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Identität des ungefähr 40 bis 50 Jahre alten Mannes war zunächst unklar. Mutmaßlich sei er obdachlos gewesen. Die Polizei ermittelt zur Todesursache. Bisherige Erkenntnisse deuteten auf einen „natürlichen Tod“, hieß es.