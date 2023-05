Toter aus Lahn geborgen: Polizei geht von Unglücksfall aus

Gießen (dpa/lhe) - . Mehr als einen Monat nach dem Verschwinden eines 27-Jährigen ist seine Leiche an der Lahn in Gießen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Ein Passant habe die Leiche am vergangenen Donnerstag im Bereich eines Wehrs entdeckt, teilten die Beamten am Montag mit.