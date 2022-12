Toter gefunden: Obdachloser starb womöglich wegen Kalte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein obdachloser Mann ist in Frankfurt womöglich erfroren. Der 46-Jährige war in der Nacht zum Mittwoch ums Leben gekommen und von einem Mitarbeiter einer sozialen Hilfseinrichtung auf einem Supermarkt-Parkplatz im Gallusviertel gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. „Möglicherweise starb er aufgrund der kalten Temperaturen, die genaue Todesursache soll nun eine Obduktion klären“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Den Angaben zufolge hatte der Mann sich regelmäßig auf dem Parkplatz aufgehalten und dort übernachtet. Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne) appellierte an Bürgerinnen und Bürger, auf Menschen achtzugeben, die sich bei frostigen Temperaturen draußen aufhalten.