Toter im Frankfurter S-Bahntunnel identifiziert

Am Dienstag hatte ein S-Bahn-Fahrer mitten im Berufsverkehr die Leiche entdeckt, die an den Gleisen lag. Die Polizei sperrte die Strecke nach Wiesbaden am Nachmittag für mehrere Stunden. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt. Konkrete Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht, hieß es.