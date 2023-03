Tourismusbranche in Frankfurt erholt sich langsam

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Gut 4,7 Millionen Touristen und Geschäftsreisende haben im Jahr 2022 Hessens größte Stadt Frankfurt besucht. Dabei wurden mehr als 8,6 Millionen Übernachtungen verzeichnet, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Um an das Rekordjahr 2019 vor der Corona-Pandemie anzuknüpfen, fehlten noch etwa 1,4 Millionen Gäste und gut 2,1 Millionen Übernachtungen. Im Vergleich zu 2019 machte sich noch 2022 das Fehlen vieler Gäste aus Übersee bemerkbar, allen voran aus China. Bis zu Beginn der Pandemie waren in Frankfurt von Jahr zu Jahr die Gäste- und Übernachtungszahlen gestiegen.