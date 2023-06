Touristenattraktion in Nordhessen: Mohnblüte in vollem Gange

Während die Saat in Germerode gut aufgegangen sei, hätten sich die Pflanzen am zweiten Standort in Grandenborn in diesem Jahr leider nicht zufriedenstellend entwickelt. „Dort werden vermutlich nur einzelne Pflanzen blühen.“ Bei der verhältnismäßig späten Aussaat sei der Boden noch sehr nass gewesen. Dann habe es einige Nächte mit Bodenfrost gegeben. „Darauf folgte eine monatelange Phase der Trockenheit“, erklärte die Sprecherin den mangelhaften Wuchserfolg. Dank intensiver Bewässerung sei es gelungen, zumindest ein Feld und eine Blumenwiese teilweise zu retten.