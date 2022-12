Traditionsbrauerei Pfungstädter vor möglichem Aus

Pfungstadt (dpa/lhe) - . Aus der südhessischen Traditionsbrauerei Pfungstädter soll möglicherweise im kommenden Jahr kein Bier mehr fließen. „Das ist derzeit der Stand“, sagte Geschäftsführer Peter Winter am Freitag auf Anfrage. Bei einer Stadtverordnetenversammlung habe sich die Mehrheit für eine Bebauung mit Wohnungen auf dem Gelände der Brauerei ausgesprochen. Ein Bürgerbegehren sei abgelehnt worden. Der Mietvertrag laufe bis Ende kommenden Jahres. Ein Ersatzgrundstück komme nicht in Betracht. Über die mögliche Schließung habe der Eigentümer in dieser Woche bei einer Betriebsversammlung informiert. Hierüber hatten mehrere Medien berichtet.