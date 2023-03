Trainer Glasner sauer: „Wir hätten drei bekommen müssen“

Fünf Tage nach dem Aus in der Champions League beim SSC Neapel bahnt sich bei den Hessen durch das sechste Pflichtspiel in Serie ohne Sieg auch in der Fußball-Bundesliga eine Krise an. Seine Mannschaft hatte Glasner nach dem 0:1-Rückstand durch Rani Khedira in der 53. Minute enttäuscht. „Wir hätten noch drei bekommen müssen“, sagte der Trainer. Der eingewechselte Unioner Kevin Behrens überwand Kevin Trapp mit einem Beinschuss, ehe der Ball dann über die Linie trudelte (75.).