Trainerwechsel in Bielefeld für Darmstadt Herausforderung

Darmstadt (dpa/lhe) - . Darmstadt 98 steht nach dem Trainerwechsel beim nächsten Gegner Arminia Bielefeld vor einer zusätzlichen Herausforderung. „Ein Trainerwechsel will Emotionalität schaffen. Bielefeld wird alles dafür tun, um den Abstiegskampf zu bewältigen. Es wird also hochemotional“, sagte Trainer Torsten Lieberknecht vor der Auswärtspartie des hessischen Spitzenreiters der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Die abstiegsbedrohten Ostwestfalen haben am Donnerstag Uwe Koschinat als neuen Coach vorgestellt.