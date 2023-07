Traktor-Anhänger gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte

Heppenheim (dpa/lhe) - . Ein Traktor-Anhänger ist auf der Bundesstraße 460 in Heppenheim (Bergstraße) auf die Gegenfahrbahn geraten und dort in zwei Fahrzeuge geprallt. Der 73-jährige Fahrer und die 29-jährige Fahrerin der beiden Wagen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Dort stellte sich heraus, dass sich beide nur leichte Blessuren zugezogen hatten.