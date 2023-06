Traktorfahrer von Zug getötet

Rimbach (dpa/lhe) - . In Südhessen ist ein Traktorfahrer an einem unbeschrankten Bahnübergang mit seinem Fahrzeug von einer Regionalbahn erfasst und getötet worden. Die Reisenden in der Bahn seien nicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Wie es genau zu dem Unfall am Donnerstagnachmittag in der Nähe von Rimbach (Kreis Bergstraße) kam, war zunächst unklar. Die Bahnstrecke wurde wegen Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Zuvor hatte hessenschau.de über den Zusammenstoß berichtet.