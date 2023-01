Transparency: Fall von Oberstaatsanwalt untergräbt Vertrauen

Frankfurt/Berlin (dpa) - . Der Prozess gegen einen Ex-Oberstaatsanwalt in Frankfurt am Main zeigt nach Ansicht von Transparency Deutschland die Notwendigkeit besserer Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung von Korruption in der Justiz. „Der Fall untergräbt das Vertrauen in die dritte Gewalt“, sagte ein Vorstandsmitglied von Transparency Deutschland, Heribert Hirte, am Freitag in Berlin und forderte „grundlegende Konsequenzen“.