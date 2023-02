Trapp bleibt in Frankfurt: Unterschreibt bis 2026

Trapp ist ein Gesicht des Eintracht-Erfolgs in den vergangenen Jahren. Mit Leistungen wie beim 3:2-Sieg beim FC Barcelona oder im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers machte der gebürtige Saarländer auch international auf sich aufmerksam. Im Sommer klopften deshalb öffentlichkeitswirksam die „Red Devils“ an - und kassierten eine Abfuhr. In diesem Winter wurde der Name Trapp immer wieder als Ersatzkandidat für Manuel Neuer in München gehandelt, weil sich die deutsche Nummer eins nach der WM schwer verletzte. Am Ende ging allerdings Gladbachs Yann Sommer zu den Bayern.