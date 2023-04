Trapp über Glasner: „Jeder muss wissen, was er vorhat.“

Frankfurt/Main (dpa) - . Nationaltorwart Kevin Trapp hat sich zu Spekulationen über einen Abschied von Trainer Oliver Glasner mit Zurückhaltung geäußert. „Im Fußball ist es am Ende immer so: Die einen kommen und die anderen gehen. So ist es in diesem Geschäft, damit müssen wir uns abfinden„, sagte der 32 Jahre alte Schlussmann des Fußball-Bundesligisten nach dem Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg (1:1). „Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Es ist wie bei den Spielern. Jeder muss wissen, was er vorhat.“