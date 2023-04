Trauerfeier für einsam Verstorbene im Museum

Kassel (dpa/lhe) - . Jedes Jahr sterben zahlreiche Menschen alleine und unbemerkt. In Kassel soll ihrer am kommenden Samstag erstmals im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung gedacht werden. Gemeinsam mit der Stadt, der Evangelischen Kirche in Kassel und dem Kasseler Heilhaus lädt das Museum für Sepulkralkultur zu der öffentlichen Feier ein. „Wir wollen die einsam Verstorbenen damit ein Stück weit in den Kreis der Gesellschaft zurückholen und ihnen einen würdevollen Abschied geben“, sagte der Leiter des Museums, Dirk Pörschmann.