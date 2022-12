Treibhausgas-Ausstoß in Hessen 2020 auf Tiefststand

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Menge der in Hessen ausgestoßenen Treibhausgase ist infolge der Corona-Pandemie auf einen Tiefststand zurückgegangen. Die verursachten Emissionen im Bundesland seien 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 Prozent gesunken, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Insgesamt seien 2020 Treibhausgase freigesetzt worden, die 36 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) entsprechen. Damit sei der Wert in dem Jahr so niedrig gewesen wie nie zuvor. „Hintergrund des niedrigen Emissionsniveaus sind maßgeblich die Auswirkungen der Corona-Pandemie“, erklärte die Behörde.