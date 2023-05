Trickbetrüger erbeuten 70.000 Euro von 76-Jähriger

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Trickbetrüger haben Schmuck im Wert von 70.000 Euro von einer 76-Jährigen in Frankfurt erbeutet. Falsche Polizeibeamte meldeten sich am Dienstag bei der Frau und täuschten vor, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.