„Triumphmoment“: Fahrerstreik von Gräfenhausen ist vorbei

Der Bus hatte bereits am Vorabend auf der Raststätte bereit gestanden. Da jedoch noch einige der Fahrer auf die angekündigten Geldüberweisungen warteten, entschied die ganze Gruppe, erst in den Bus zu steigen, „wenn der letzte Euro gezahlt wurde“, sagt Michael Wahl vom Beratungsnetzwerk „Faire Mobilität“, das zusammen mit Gewerkschaftern, Kirchenleuten und Privatpersonen die Fahrer in den vergangenen Wochen unterstützt hatte. Ein Teil der Fahrer wollte auf eigene Faust entweder in die Heimat oder zu neuen Arbeitsplätzen in Litauen, Polen oder der Slowakei aufbrechen.