Trockenheit behindert Wiederaufforstung: Ausfälle befürchtet

Kassel (dpa/lhe) - . Die erneut große Trockenheit in diesem Sommer schadet dem Baumnachwuchs in Hessens Wäldern und bremst so die Wiederaufforstung. „Durch die anhaltende Trockenheit rechnen wir leider mit größeren Ausfällen“, teilte eine Sprecherin des Landesbetriebs HessenForst auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wie hoch diese genau sind, können wir erst im Herbst sicher bewerten und hängt natürlich vom weiteren Witterungsverlauf ab.“