Trotz 6:0: Eintracht-Coach Toppmöller warnt vor Helsinki

Der Fußball-Bundesligist könnte mit einem Sieg einen großen Schritt zum Achtelfinal-Einzug machen. In der Gruppe G liegen die Hessen mit sechs Punkten auf Platz zwei hinter PAOK Thessaloniki (9) und vor dem FC Aberdeen und Helsinki (1). Mit einem Erfolg in Helsinki würde die Eintracht sicher in die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale kommen und müsste sich dann gegen einen Gruppendritten der Europa League durchsetzen.