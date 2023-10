Trotz Demoverbots anti-israelische Proteste in Frankfurt

Kassel/Frankfurt (dpa/lhe) - . Trotz des endgültigen Verbots der anti-israelischen Kundgebung am Samstag in Frankfurt hat es Proteste in der Mainmetropole gegeben. Nach Polizeiangaben zogen mehrere hundert Menschen durch die Innenstadt und versammelten sich auf verschiedenen Plätzen. Sie riefen „Deutschland finanziert, Israel bombardiert“ und „Freiheit für Palästina“. Die Polizei erteilte Platzverweise.