Trotz Fan-Krawallen: Wehen-Trainer will kein Geisterspiel

Wiesbaden (dpa) - . Trotz der schweren Ausschreitungen von Fans des Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld im Relegations-Hinspiel beim SV Wehen Wiesbaden hat sich SVWW-Trainer Markus Kauczinski gegen eine harte Bestrafung der Ostwestfalen ausgesprochen. „Ich habe kein Interesse an einem leeren Stadion. Ich will kein Geisterspiel“, sagte der 53-Jährige mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Dienstag. Allerdings forderte er die Verantwortlichen der Arminia dazu auf, gemeinsam mit den Fans für eine sichere Durchführung der Partie zu sorgen.