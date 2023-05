Trotz Pleite in Fürth: Darmstadt 98 feiert Aufstieg

Fürth (dpa/lhe) - . Die herbe 0:4-Pleite in Fürth und die damit verspielte Zweitliga-Meisterschaft konnte die Party-Stimmung beim Aufsteiger Darmstadt 98 zum Abschluss einer überragenden Saison nicht trüben. Noch lange nach dem Abpfiff wurden die Profis und Trainer Torsten Lieberknecht am Sonntag von den mitgereisten Fans gefeiert. Es war die Einstimmung auf die riesige Aufstiegsparty am Pfingstmontag in Darmstadt, nachdem die Hessen bereits zuvor zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte nach 1978, 1981 und 2015 den Sprung in die Fußball-Bundesliga perfekt gemacht hatten.