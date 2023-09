Trotz Umbruchs: Eintracht glaubt an erfolgreiche Saison

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Trotz des personellen Umbruchs im Sommer glaubt Nationalwortwart Kevin Trapp an eine erfolgreiche Saison mit Eintracht Frankfurt. „Wir sind schon relativ weit. Wir haben eine Mannschaft mit viel Potenzial, die sich auch verbessern will“, sagte der 33-Jährige vor dem Start des in dieser Spielzeit noch ungeschlagenen Fußball-Bundesligisten in die Gruppenphase der Conference League gegen den FC Aberdeen an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+).