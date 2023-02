Trubel bei Messe Ambiente: Kampf gegen gefälschte Ware

Gemeinsam mit den einst eigenständigen Messen Christmasworld und Creativeworld bildet die Ambiente nun die größte Konsumgüterschau, die je in Frankfurt stattgefunden hat, an der - so hoffen die Organisatoren - so schnell kein Einkäufer aus der Branche vorbeikommt. Unter anderem wegen des geringeren Besuchs aus China gehen die Veranstalter aber von kleineren Zahlen beim Fachpublikum aus. Zum Messeauftakt herrschte in den Gängen aber reger Betrieb.