Trübes und regnerisches Wetter vor Weihnachten in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) – . In Hessen erwartet die Menschen an den Tagen vor Weihnachten regnerisches und trübes Wetter. Am Mittwochvormittag fällt noch vereinzelt Regen, der Nachmittag bleibt dann überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es werden Höchsttemperaturen zwischen sechs und zehn Grad erreicht. Im Bergland kann es vereinzelt zu Böen kommen.