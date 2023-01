Trübes Wetter und leichter Schneefall in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen trübes Wetter mit leichtem Regen und in höheren Lagen Schnee. Der Freitag startet trüb mit zeitweise etwas Sprühregen, der im Bergland gefriert oder als Schnee fällt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Dabei sind Neuschneemengen zwischen ein und drei Zentimetern möglich. Vor allem im Bergland sind zudem Glätte und leichter Dauerfrost sowie Sichtweiten von unter 150 Metern durch Nebel möglich. Im Tagesverlauf schwächen die Niederschläge ab und die Höchsttemperaturen steigen auf bis zu vier, im Bergland auf bis zu null Grad.