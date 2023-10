TSG-Coach Matarazzo kritisiert Defensivarbeit

Die Eintracht habe gut gespielt, so Matarazzo. Er habe aber auch „das Gefühl, dass der Sieg von unserer Seite ein Stück weit geschenkt war, weil die Fehler, die wir gemacht haben, auf diesem Niveau einfach nicht passieren dürfen.“ Maximilian Beier hatte die TSG schon in der dritten Minute in Führung gebracht. Omar Marmoush (11.), Ansgar Knauff (23.) und Ellyes Skhiri (45.+3) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten der Gäste.