TU-Darmstadt: Neues Forschungszentrum zu KI eröffnet

Darmstadt (dpa/lhe) - . Ein neues Forschungszentrum an der Technischen Universität Darmstadt soll Unternehmen, Start-ups und der Wissenschaft den Zugang zu Künstlicher Intelligenz (KI) erleichtern. In dem neuen Labor können KI-Systeme und -Anwendungen entwickelt, trainiert, getestet und evaluiert werden, wie das Hessische Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung am Montag in Wiesbaden mitteilte. Branchen, die von dem Angebot profitieren könnten, seien beispielsweise die Finanzwirtschaft, die Biotechnologie, die Pharmabranche sowie Mobilität und Logistik.