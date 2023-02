Türkische Organisationen wollen Hilfe koordinieren

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) drückte den betroffenen Menschen erneut ihr Mitgefühl aus. „Die immer weiter steigenden Zahlen von Toten und Verletzten nach dem schrecklichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien und die Zerstörungen machen fassungslos“, sagte sie am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Rheinland-Pfalz lebten sehr viele Menschen, die Verwandte und Freunde im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien verloren hätten oder sich um sie sorgten.