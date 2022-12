Türsteher angefahren: 34-Jähriger in U-Haft

Kassel (dpa/lhe) - . Die Polizei hat den Autofahrer festgenommen, der am Wochenende in Kassel mutmaßlich in voller Absicht den Türsteher eines Clubs angefahren haben soll. Der 34 Jahre alte Mann wurde wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft genommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten.