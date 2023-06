Turbulenter Sommerstart in Hessen: Lokale Unwetter drohen

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen müssen sich zum kalendarischen Sommeranfang auf teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial einstellen. Am Mittwoch dürften im Tagesverlauf vor allem im Südosten Schauer und einzelne Gewitter aufziehen, lokal ist Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag mitteilte. Die Tageshöchstwerte erreichen 27 bis 31 Grad, in höheren Lagen um 24 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest bis West, in Gewitternähe gibt es teils stürmische Böen.