Turmfalke für 2000 Euro auf Kleinanzeigenportal angeboten

Bei der Durchsuchung am Dienstag sei der streng geschützte Greifvogel in einem kleinen Käfig auf dem Balkon einer Familie gefunden worden. Dort sei er nach aktuellem Ermittlungsstand seit mindestens zwei Wochen eingesperrt gewesen. Laut Mitteilung wurde er in eine Falknerei gebracht. Das etwa zweijährige, männliche Tier sei zwar für gesund befunden worden. Ein Fachmann habe aber auch die Einschätzung abgegeben, dass es zur aktuellen Jahreszeit möglicherweise mit der Aufzucht von Jungtieren beschäftigt gewesen sein könnte, bevor es eingesperrt wurde. Auf Anraten des Falkners sei der Turmfalke in die Freiheit entlassen worden.