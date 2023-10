U21-Nationalmannschaft: Nachnominierter Riedel fällt aus

Frankfurt/Main (dpa) - . Der U21-Innenverteidiger Clemens Riedel fällt für das EM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien aus und reist nicht mit der Nationalmannschaft nach Sofia. „Clemens Riedel ist angeschlagen und fällt für unser EM-Qualifikationsspiel am Freitag gegen Bulgarien aus“, hieß es auf dem offiziellen X-Account (vormals Twitter) des DFB-Junioren-Teams am Mittwoch. Die Partie findet am Freitag um 18.15 Uhr statt (ProSieben MAXX).