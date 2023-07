Über 100 Kilo Drogen und 100.000 Euro bei Razzien gefunden

Darmstadt (dpa/lhe) - . Bei Durchsuchungen mehrerer Wohnungen und anderer Räume im Rhein-Main-Gebiet, in Südhessen und in der Schweiz hat die Polizei mehr als 100 Kilo Drogen und rund 100.000 Euro Bargeld gefunden. Die Razzien richteten sich am Donnerstag gegen sechs Männer und eine Frau, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Freitag mitteilten.