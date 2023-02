Über 1000 Menschen im letzten Jahr aus Hessen abgeschoben

Bei den Abschiebungen wird dem Innenministerium zufolge nur die Staatsangehörigkeit der betroffenen Menschen erfasst, nicht aber in welches Land abgeschoben wird. Dies könne das Herkunftsland aber auch ein Staat nach der Dublin-Verordnung oder im sogenannten Drittstaatenverfahren sein. Nach den sogenannten Dublin-Regeln muss ein Asylbewerber in dem EU-Staat, in dem er zuerst registriert wird, Asyl beantragen. Bei der Drittstaatenregelung kann sich ein Mensch nicht auf das Grundrecht auf Asyl berufen, wenn er über einen als sicher geltenden Drittstaat einreist. Geregelt ist dies im Grundgesetz in Artikel 16a.