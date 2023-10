Über 20 Grad und Sonne in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen wird es in den kommenden Tagen mit teilweise weit über 20 Grad ungewöhnlich warm. Am Dienstag wechseln sich bei Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad zunächst Sonne und Wolken ab, im Süden sind aber auch längere Sonnenabschnitte möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht kühlt es auf 14 bis 8 Grad ab und bleibt trocken.