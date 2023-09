Über 50.000 Besucher bei Musical „Robin Hood“ in Fulda

Fulda (dpa/lrs) - . Die Neuauflage des Musicals „Robin Hood“ in Fulda haben in diesem Jahr über 50.000 Besucherinnen und Besucher gesehen. Das entspreche einer Auslastung von etwa 88 Prozent, teilte Peter Scholz, Geschäftsführer der Produktionsfirma Spotlight Musicals, am Freitag mit. Die diesjährige Spielzeit im Schlosstheater Fulda geht nach 84 Shows an diesem Sonntag zu Ende. Das Werk mit Musik des irischen Popstars Chris de Burgh und des deutschen Komponisten Dennis Martin dreht sich um den Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit, um Liebe und Tod.