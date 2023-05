Über 600 Polizisten bei Sicherheitstag gegen Straftaten

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Beim sechsten länderübergreifenden Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum sollten sich am Mittwoch mehr als 600 Polizisten alleine in Hessen beteiligen. Sie sollten beispielsweise rund um Bahnhöfe und Bushaltestellen, an Autobahnen sowie an „unterschiedlichen kriminalitätsbelasteten Orten im Einsatz sein“, teilte das hessische Innenministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mit. Der polizeiliche Sicherheitstag war auch in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland geplant.