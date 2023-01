Überbringung von Todesnachrichten verzögerte sich

Wiesbaden/Hanau (dpa/lhe) - . Nach dem rassistischen Anschlag in Hanau hat sich die Überbringung der Todesnachrichten an Angehörige nach Aussagen eines Polizisten verzögert. „Wir waren nicht sicher, wie wir vorgehen sollten“, erklärte er am Freitag im Untersuchungsausschuss des Wiesbadener Landtags. Der Beamte war damals für die Information der Familien zuständig gewesen. Die Angehörigen waren in der Nacht in eine Sporthalle der Polizei in Hanau gebracht worden, dort erhielten sie am Morgen um kurz nach sechs Uhr von dem Polizisten die Todesnachricht. Die Namensliste hatte um 5.15 Uhr vorgelegen.