Überdurchschnittlich viele Böden in Wohngebieten versiegelt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In den hessischen Wohngebieten sind im Vergleich zu anderen Bundesländern besonders viele Böden bebaut, betoniert oder asphaltiert. Ihre durchschnittliche Versiegelung beträgt in Hessen 48,44 Prozent, das bedeutet Platz drei im bundesweiten Ranking, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin am Mittwoch mitteilte. Höher liegen die Zahlen nur noch in Baden-Württemberg (50,46 Prozent) und Bremen (49,25). Der GDV hatte die Untersuchung in Auftrag gegeben.