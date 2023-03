Überfall auf Tankstelle: Kassiererin mit Hammer bedroht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bei einem Überfall auf eine Tankstelle an der Autobahn 66 nahe Frankfurt am Main hat ein Mann eine Kassiererin mit einem Hammer bedroht. Mit mehreren Schlägen auf den Tresen habe der dunkel gekleidete und vermummte Mann seiner Forderung Nachdruck verliehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.