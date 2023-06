Übergriff auf jüdische Besucher an Erinnerungsstätte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . An einer Frankfurter Erinnerungsstätte für Verbrechen aus der NS-Zeit ist es am Donnerstag nach Angaben der Stadtverwaltung zu einem antisemitischen Übergriff auf eine jüdische Besuchergruppe gekommen. Eine Gruppe Jugendlicher habe an der Stätte die Besucher zunächst mit Worten einzuschüchtern versucht. Dann sei eine Flasche geworfen worden, die nur knapp den Kopf einer Teilnehmerin der Besuchergruppe verfehlt habe, teilte die Stadt mit.