Übernahmen nach Ausbildung auf Rekordniveau

2022 bildeten wieder mehr hessische Betriebe aus als in den beiden von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahren. Ihr Anteil stieg auf 27 Prozent. Im Baugewerbe kümmerten sich sogar 40 Prozent aller Betriebe um eigenen Nachwuchs. In der Gesamtwirtschaft durften allerdings gut die Hälfte (51 Prozent) der Betriebe gar nicht ausbilden, weil ihnen die entsprechende Qualifikation fehlt. Dies sei das zweite Jahr in Folge ein Höchstwert, berichtete das IAB. Vor allem Kleinstbetriebe sowie wirtschaftsnahe Dienstleister seien hier auffällig. Noch hinter dem Vorkrisen-Niveau lagen die Angebote zur Weiterbildung.