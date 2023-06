Überschwemmte Straßen und Zugausfälle durch Unwetter

Die Gewitterfront legte mehrere Bahnstrecken in Niedersachsen lahm. Der Fernverkehr sei inzwischen kaum noch behindert, teilte die Deutsche Bahn am Freitagvormittag mit. Im Regionalverkehr, insbesondere in der Region Braunschweig, dauerten die Ausfälle und Verspätungen jedoch an. Bahnreisende werden weiterhin gebeten, sich online darüber zu informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt. Berichten des „NDR“ zufolge mussten in mehreren Städten gestrandete Fahrgäste die Nacht in bereitgestellten Zügen verbringen - darunter in Hannover, Göttingen und Bremen.