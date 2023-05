Überschwemmungen: Hessen will Region Emilia-Romagna helfen

Wiesbaden (dpa/lhe) – . Nach den dramatischen Überschwemmungen in der italienischen Region Emilia-Romagna hat das Land Hessen seiner Partnerregion Unterstützung angeboten. „Wir sind eng mit unser Partnerregion verbunden und fühlen deshalb mit allen, die von den Überschwemmungen betroffen sind. Wir drücken unser Beileid für die Opfer und ihre Angehörigen aus und bieten zugleich unsere Unterstützung an“, erklärte der hessische Ministerpräsident, Boris Rhein (CDU), am Donnerstag in einer Pressemitteilung.